الأحد 22 سبتمبر 2024
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اقتصاد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تسجل أسعار الأرز، اليوم،  في الأسواق تباينًا ملحوظًا، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

سعر الأرز اليوم الأحد 22-9-2024

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

 بلغت أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية،  نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

 ووفقا لتصريحات مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فإن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 16 ألف جنيه للطن من الأصناف رفيعة الحبة، و17 ألف جنيه للطن للأصناف عريضة الحبة.

تأتي هذه الأسعار مرتفعة بنحو 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بأسعار منتصف أغسطس الماضي، وبذلك تكون قد وصلت إلى المستوى الذي كانت قد سجلته في مارس الماضي.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض من المضارب إلى مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته 20% في المتوسط.

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن  أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية،  بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

 سعر الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

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