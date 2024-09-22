الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر، في اتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة مجدي شطة

مواد متعلقة

غدا، محاكمة مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات

محاكمات الأسبوع.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها.. مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام جنايات القاهرة.. وجنح الشيخ زايد تحاكم عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

مشاكل الساحل الشمالي عرض مستمر.. حبس مجدي شطة بسبب قضية الشقة.. أحمد حجازي يتشاجر مع سائح.. وحادث الملهى الليلي «الأبرز»

الأكثر قراءة

تبدأ من 16 جنيهًا، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

ابن المايسترو الذي احترف التمثيل، عامان على رحيل الفنان هشام سليم

انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

توافد الطلاب على مدارس الدقهلية في أول العام الدراسي (صور)

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر

علنية وتبدأ بإثبات الحضور والغياب، ضوابط العمل بجلسات النواب

بدء توافد الطلاب بمحافظة الجيزة على المدارس في ثاني أيام العام الدراسي (فيديو وصور)

أسرة "تيتا زوزو" تهدى المسلسل للراحلين حسام شوقي وتامر فتحي

ads

منوعات

المزيد

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية