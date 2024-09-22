وكيل الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال الإدارة الزراعية برشيد

قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة الإدارة الزراعية برشيد، تفقد خلالها جميع أقسام الإدارة، ثم قام بعقد اجتماع مع العاملين بالإدارة، وكان في استقباله الدكتور على غريب مدير الإدارة الزراعية، والمهندس محمد عثمان مدير إدارة التعاون الزراعى.

نجاح قطاع الزراعة بأكبر محافظات مصر زراعيا

أكد وكيل الوزارة، انه سيتم تقييم مديرى الإدارات ومهندسى حماية الاراضى ومدير التعاون ومهندسى الإرشاد والحيازات والمكافحة شهريا وسيتم منح المتميزين جوائز ماديه ومعنوية، وذلك لخلق روح التنافس بين الجميع، ومن ألان علينا أن نفتح صفحه جديدة ونعمل كأسرة واحدة من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا وهو نجاح قطاع الزراعة بأكبر محافظات مصر زراعيا وأعتقد اننا كزراعيين علينا جميعا أن نتكاتف من اجل ذلك وعلينا أن نفتخر اننا زراعيين وذلك لن ياتى إلا بالصدق والامانه فى العمل خاصة مع أهالينا المزارعين.

سرعة صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين

وأشار وكيل الوزارة،الي ضرورة سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعي خلال الموسم الشتوى القادم ،على أجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات، مشددا على سرعة صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين قبل الانتهاء من الموسم الصيفى، بالإضافة إلى عدم تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات، ووجه أيضا بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة المدعمة وغيرها.