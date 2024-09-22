محافظ الشرقية يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح (صور)

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بقرية بندف والمُقامة على مساحة 3068 م وتتكون من 4 طوابق وتضم 15 فصلًا دراسيًا بتكلفة مالية 11 مليون و678 ألف جنيه لتمثل صرحًا جديدًا يساهم في الإرتقاء بالعملية التعليمية بمركز منيا القمح.

يأتى ذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وإبتهاجًا وإحتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

الاشمونى يتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكدًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقًا للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميزلأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو

قطاع الأبنية التعليمية

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وإحلال كلي وجزئي لنحو 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو1

أشاد المحافظ بمجهودات المجتمع المدني وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تساهم في تدعيم البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو2

القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما كبيرا بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجًا

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو3

وعلى هامش الإفتتاح قام محافظ الشرقية بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم, مؤكدًا على ضرورة الإنتظام والحضور إلى المدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

إدارة المدرسة تهدى محافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره البارز في تحسين مستوى الخدمات المقدمة

وفي نهاية الإفتتاح أهدت إدارة المدرسة لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره البارز في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو4

شارك في الإفتتاح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد عبد المعطي،ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد بهجت عوض نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق،والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وأهالي القرية.

الاشمونى يفتتح مدرسة ثانوية بمنيا القمح ويشهد طابورالصباح وتحية العلم،فيتو5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ