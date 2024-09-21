السبت 21 سبتمبر 2024
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أولياء الأمور يتصدرون المشهد بأول يوم دراسي بالعام الجديد في الشرقية

العام الدراسي الجديد،فيتو
العام الدراسي الجديد،فيتو

حرص أولياء الأمور بمحافظة الشرقية على اصطحاب أطفالهم (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي) إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024، وكذلك العودة بهم للمنازل بعد نهاية اليوم.

"البلياتشو" يستقبل الطلاب في أول طابور صباحي في العام الدراسي الجديد بالشرقية (بث مباشر)

واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وتم إدخالهم للفناء وقام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، اضافة الي تنظيم عروض فنية للعرائس والبلياتشو والأراجوز والأعلام لإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد، ثم اصطحاب التلاميذ إلي الفصول، حيث استعدت جميع المدارس داخل محافظة الشرقية، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات.

أولياء الأموربالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو1

 

 

أولياء الأموربالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو5

انطلاق العام الدراسي الجديد

وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

 

أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو6
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو7
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو8

وبدأت الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

 

 

 

أولياء الأموربالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو9
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو10
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو11
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتوذ13
أولياء الأمور بالشرقية يتصدرون المشهد بمرافقة أبنائهم في أول يوم مدارس،فيتو14

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

 

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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أول العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم طلاب مدارس محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية

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