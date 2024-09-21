أولياء الأمور يتصدرون المشهد بأول يوم دراسي بالعام الجديد في الشرقية
حرص أولياء الأمور بمحافظة الشرقية على اصطحاب أطفالهم (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي) إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024، وكذلك العودة بهم للمنازل بعد نهاية اليوم.
واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وتم إدخالهم للفناء وقام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، اضافة الي تنظيم عروض فنية للعرائس والبلياتشو والأراجوز والأعلام لإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد، ثم اصطحاب التلاميذ إلي الفصول، حيث استعدت جميع المدارس داخل محافظة الشرقية، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات.
انطلاق العام الدراسي الجديد
وبدأت المدارس منذ قليل، في استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وبدأت الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد
ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.
وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.
وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.