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وكيل تعليم دمياط يؤكد على تفعيل القيم الوطنية والأخلاقية بالمدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

في خطوة نحو تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لدى الطلاب، عقد" محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع أخصائي الإعلام التربوي بمدارس إدارة دمياط التعليمية.

- برامج إذاعية جديدة في مدارس دمياط للتأكيد على القيم والمبادرات الرئاسية

 

وخلال اللقاء حث وكيل الوزارة الأخصائيين على إنتاج برامج إذاعية مبتكرة تركز على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية وتشجيع المدارس على إنتاج محتوى إعلامي مفيد وهادف للطلاب.

واوضح وكيل التعليم  أهمية غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب، مثل الولاء للوطن، والانتماء للمجتمع، والأخلاق الحميدة، مؤكدا على ضرورة إنتاج برامج إذاعية شيقة ومبتكرة تستهدف شرائح عمرية مختلفة، وتتناول قضايا معاصرة بطريقة مبسطة ومناسبة لطلاب المدارس.

وكيل الوزارة يشدد علي نشر القيم والولاء

كما حث وكيل التعليم علي شمول البرامج الإذاعية علي شرح وافي للمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التي تشهدها مصر، بهدف تعريف الطلاب بأهميتها ودورهم في تحقيق أهدافها.

كما تم خلال الاجتماع شرح اللائحة التنفيذية للمسابقات الوزارية الخاصة بمادة الإعلام التربوي، وتوضيح آليات المشاركة والشروط اللازمة للفوز.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز دور الإعلام التربوي في بناء شخصية الطالب المتكاملة. ومن المتوقع أن تساهم البرامج الإذاعية التي سيتم إنتاجها في رفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الوطنية، وتعزيز حبهم لوطنهم.

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