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وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق في أول أيام العام الدراسي الجديد

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

تفقد  أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد الشروق النموذجي ‏الأزهري، في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م، وذلك ‏للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.‏

جولة وكيل الأزهر في أول أيام العام الدراسي الجديد

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الأزهر المعلمين والطلاب ‏وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي ‏الجديد، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، ودعواته ‏لهم بالتوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد.‏

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر، على توفير البيئة المناسبة للطلاب لتحصيل الأخلاق والعلوم، وللمعلمين لبذل قصارى جهدهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتطوير ‏المستمر للتعليم الأزهري ومواكبة التطورات وتجاوز العقبات والتحديات.

كما أوصى وكيل الأزهر كل القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد ‏الأزهرية، وجوب الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري ‏متميز، يرتقي بالمعلم والطالب ويسهم في رفعة الوطن، مؤكدًا أنَّ المعلم صاحب ‏رسالة عظيمة ومهنة شريفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع ‏والخير والتقدم لوطننا الغالي ولأزهرنا الشريف.

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