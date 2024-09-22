مدير تعليم الجيزة يوجه رسالة تحفيزية للطلاب في أول يوم دراسي
انطلق العام الدراسي الجديد بمحافظة الجيزة في أجواء من الحماس والتفاؤل،، حيث وجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، رسالة تحفيزية للطلاب في أول يوم دراسي، مؤكدًا على أهمية العلم والمعرفة في بناء المستقبل.
وقال سلومة في رسالته إلى الطلاب: “من ذاق ظلمة الجهل أدرك أن العلم نور”، كما اطمئن سلومة على سير العملية التعليمية والالتقاء بالطلاب والمعلمين.
وتضمنت رسالة الدكتور سلومة تأكيدًا على أن العلم هو النور الذي يضيء الدروب، وأن الطلاب هم أمل المستقبل وركيزته الأساسية.
وحث وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الطلاب على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مؤكدًا أن مديرية التعليم بالجيزة ستقدم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم، كما وجه الشكر للمعلمين على جهودهم المبذولة في سبيل رفع مستوى التعليم بالمحافظة.
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