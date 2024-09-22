وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس "تحيا مصر" بقنا (صور)

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مدارس تحيا مصر بمحافظة قنا ، ومدي انتظام العملية التعليمية بالمدارس في أول يوم دراسى.

وخلال زيارات المدارس، هنأ الوزير جميع العاملين بالمدارس بالعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على حسن استقبال الطلاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين، وذلك من أجل سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وحرص الوزير على حضور طابور الصباح فى إحدى المدارس، وتحية العلم واستمع إلى الإذاعة المدرسية، كما اطمأن الوزير، خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضًا على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

استعدادات العام الدراسى بقنا

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، أنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليونا 301 ألف جنيه.

وأضاف النوبي أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، وكلى، وإنشاء جديد وتوسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تتراوح بين 44 إلى 49 طالبا.