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ضبط 26 طن فلفل أحمر غير مطابق للمواصفات القياسية بالبحيرة

ضبط 26 طن فلفل أحمر
ضبط 26 طن فلفل أحمر غير مطابق للمواصفات

 شهدت محافظة البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرازق مدير عام الوقائي بالمديرية، وبمتابعة الدكتور أحمد حراز مسؤول قسم مراقبة الأغذية وبرئاسة وإشراف محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، حيث تم تنفيذ حملات مفاجئة على بعض المنشآت الغذائية.

 

ضبط ٢٦ طن فلفل أحمر غير مطابق للمواصفات

 وأسفرت الحملات التفتيشية عن نجاح مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالتحرير الجنوبي من ضبط كمية من فلفل أحمر مجمد بداخل احدى شركات الاستيراد والتصدير بقصد التصدير لأحد الدول العربية والمقدرة  1300 جوال زنة العبوة 20 كيلو جرام أى بإجمالى وزن 26 طنا من هذا الصنف غير المطابق للمواصفات، بعد ورود نتائج العينات المسحوبة من هذا الصنف من المعامل المركزية بالقاهرة تفيد بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك وتم قيد المحضر بمركز شرطة بدر والعرض على النيابة العامة للتصرف.

 

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية 

كما تمكن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدكو من خلال الحملات المفاجئة على الأسواق من ضبط مواد غذائية متنوعة جميعها منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد المحضر بمركز شرطة إدكو للعرض على النيابة العامة للتصرف.

 

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البحيرة الحملات الرقابية التفتيشية المنشات الغذائية مراقبة الاغذية حملات مفاجئة

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