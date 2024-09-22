محافظ الدقهلية يوجه رسائل لطالبات الثانوية العامة داخل الفصول المدرسية (فيديو وصور)

حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مخاطبة طالبات الثانوية العامة ووجه لهن عددا من الرسائل الهامة عن جهود الدولة ومبادرة بداية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع في بناء الإنسان وقال:"نفسي كلنا ننجح ونساعد بعضنا البعض فالنجاح عمل جماعي، بفرح من قلبي لما كل طالبة بينكم تتميز".

وتابع المحافظ:" بلدنا ليس لها مثيل.. انتم المستقبل وقاطرة مصر في القريب العاجل".

وأعرب محافظ الدقهلية عن اعتزازه بمحافظة الدقهلية بلد العلم والعلماء وناشد الجميع العمل من أجل رفعة المجتمع.

وأجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة بمجمع مدارس طلخا في اول يوم للعام الدراسي الجديد.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 1 مليون و406 الف و204 طالب وطالبه بمختلف المراحل، واجمالي عدد المعلمين 52 الف و449 معلم ومعلمه.





وتوافد طلاب وطالبات محافظة الدقهلية على المدارس اليوم الأحد، أول يوم دراسي من العام الجديد 2024 / 2025.