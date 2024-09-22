الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000  طن بضائع و780  شاحنة و95 سيارة. 

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و379 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 301 شاحنة و27 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وMANTA NIGAR بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 2000 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات بضائع عامة

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