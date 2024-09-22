الأحد 22 سبتمبر 2024
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جولة لمحافظ الدقهلية بمجمع مدارس طلخا في أول يوم للعام الدراسي الجديد (بث مباشر)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمجمع مدارس طلخا، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد، جولة بمجمع مدارس طلخا في أول يوم للعام الدراسي الجديد.

اجمالي عدد المدارس علي مستوي المحافظه  2720 مدرسه.

اجمالي عدد الطلاب 1 مليون و406 الف و204 طالب وطالبه بمختلف المراحل، واجمالي عدد المعلمين 52 الف و449 معلم ومعلمه.
 


اجمالي عدد المدارس بالتفصيل 
1293 مدرسه ابتدائي 
786 مدرسه  اعدادي 
168 مدرسه ثانوي عام
54 مدرسة رسمية
1 مدرسة تعليم متكامل
3 مدارس تعليم دولي
4 مدارس مصرية يابانية 
147 مدرسة تعليم فني

وتوافد طلاب وطالبات محافظة الدقهلية على المدارس اليوم الأحد، أول يوم دراسي من العام الجديد 2024 / 2025.

وأنهت محافظة الدقهلية استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث افتتح اللواء طارق مرزوق عدة مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام، بالإضافة إلى صيانة عدد من المدارس في القرى والمدن.

وفي هذا السياق، عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة اجتماعات مع قيادات التعليم، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة (136 و137 و138) المتعلقة بالمراحل الدراسية، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بالانضباط المدرسي.

وأكد أهمية العمل على استقرار وانضباط بداية العام الدراسي، وإجراء يوم تعريفي للصفوف الأولى بجميع المراحل الدراسية، مع تشكيل لجنة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بنظام المدرسة.

توافد الطلاب على مدارس الدقهلية في أول العام الدراسي (صور)

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