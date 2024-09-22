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مدير تعليم الإسكندرية يتفقد سير العملية التعليمية فى اول أيام الدراسة (صور)

الدكتور عربي ابو
الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم

قام الدكتور عربي أبو زيد  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية  برفقة جلال عيد مدير عام ادارة شرق التعليمية بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس فى أول أيام الدراسة، يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

 

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وشارك مدير المديرية طلاب وطالبات مدرسة الجمهورية الجديدة الطابور الصباحى وسط تواجد المعلمين وأولياء الأمور وقيادات المديرية 

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ الدراسة  انتظمت اليوم الدراسة بكافة  المدارس، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية.

 وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الجمهورية الجديدة بمنطقة السيوف، وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري 

ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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