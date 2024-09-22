انتظام الدراسة داخل مجمع مدارس العجمي الجديد في الإسكندرية (بث مباشر)

العام الدراسي الجديد، انتظمت العملية التعليمية داخل مجمع مدارس العجمي الجديد في محافظة الإسكندرية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتم توزيع الطلاب على الفصول بكثافة لا تزيد عن 45 طالبا في كل فصل، مرتدين الزي المدرسي الجديد وسط حالة من البهجة والفرحة على وجوه الطلاب.

واستقبلت المدارس طلابها بأعلام مصر والبالونات والألعاب الترفيهية، لصفوف الكي جي والصفوف الأولى.

وتفقدت مدير عام الإدارة هبه سليمان وخالد حماد وكيل الإدارة يرافقه علي محسن مدير التعليم الابتدائي وجمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء عدد من المدارس.

وأكدت هبة سليمان مدير إدارة العجمي، انتظام عملية الدراسة للصفوف المختلفة وخفض الكثافات في كافة الفصول، وأوضحت أن مجمع الدخيلة الجديد يضم ٧٠ فصلا للأربع مراحل التعليمية، وجرى تعيين أصغر مدير للمجمع من البرنامج الرئاسي.