سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي، استقرارا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024.

وتنشر "فيتو"، سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.89 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.89 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.85 جنيها للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الريال السعودى ؟

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما انه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.