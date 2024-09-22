الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

طوارئ بالمترو مع بداية العام الدراسي الجديد

المترو
المترو

مترو الانفاق، تابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة محطات المترو مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد. 

وعقد المهندس على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى. 

وقام المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت. 

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

ومن ناحية اخرى بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ  24 ساعة الماضية  2 مليون و300 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون راكب و300 الف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

من ناحية اخرى أكد مصدر بمترو الانفاق، ان المترو يراقب الحركة على مدار الساعة على الخطوط  الثلاث لتقديم أفضل خدمة.

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