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التعليم: تسليم الكتب خلال الأسبوع الأول من الدراسة

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع مديري المديريات التعليمية والمدارس، بشأن تسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

العام الدراسي الجديد 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بجميع المدارس وضرورة الانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة. 

ينطلق اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية.

العام الدراسي الجديد في المدارس 

 ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت في 12 محافظة، وهي: "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء".

بينما تنتظم الدراسة غدا الأحد في مدارس: الإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، والقاهرة والجيزة.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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