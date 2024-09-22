الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

النادي الأهلى، يستعد النادي الأهلي لإعلان اختيار محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة لتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية المرتقبة يوم الأربعاء القادم لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلي السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.