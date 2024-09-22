الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

النادي الأهلى، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم. 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم في السوبر الإفريقي. 

يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي. 

 

  يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم، حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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