الأهلي يغلق احتفالات الدوري ويبدأ الاستعداد للسوبر الإفريقي
النادي الأهلى، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي بالسعودية، حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.
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