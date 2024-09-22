اليوم، انطلاق عرض مسلسل تيتا زوزو على قناة dmc

ينطلق اليوم الأحد عرض الحلقة الأولى من مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء.

وكان المسلسل قد انطلق أمس السبت على منصة واتش ات، حيث إن عرضه على المنصة يسبق التليفزيون بـ٢٤ ساعة.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية تيتا اعتزاز عبد المقصود، وهي سيدة تعمل في مجال الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.