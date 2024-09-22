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انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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انطلق طابور الصباح بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك في ثاني أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (1)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (1)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (2)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (2)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (3)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (3)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (4)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (4)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (5)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (5)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (6)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (6)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (7)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (7)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (8)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (8)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (9)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (9)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (10)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (10)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (11)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (11)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (12)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (12)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (13)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (13)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (14)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (14)

المدارس تستقبل الطلاب 

واستقبلت مدارس المحافظة، صباح اليوم الأحد، الطلاب فى ثاني يوم بالعام الدراسي الجديد، إذ شهدت حضورًا مرتفعًا بجميع مدارس المحافظتين، وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بأول أسبوع دراسة.

انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (15)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (15)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (16)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (16)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (17)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (17)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (18)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (18)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (19)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (19)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (20)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (20)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (21)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (21)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (22)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (22)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (23)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (23)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (24)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (24)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (25)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (25)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (26)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (26)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (27)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (27)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (28)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (28)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (29)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (29)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (30)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (30)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (31)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (31)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (32)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (32)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (33)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (33)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (34)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (34)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (35)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (35)

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لأداء مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، إذ رددوا النشيد الوطنى وأدّوا تحية العلم، استعدادًا لدخول الصفوف الدراسية.

ينتظم، اليوم الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في نحو 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

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دعوى قضائية تطالب التعليم بعودة الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة

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وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد فى سوهاج

 العام الدراسي الجديد 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (36)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (36)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (37)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (37)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (38)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (38)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (39)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (39)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (40)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (40)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (41)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (41)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (42)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (42)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (43)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (43)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (44)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (44)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (45)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (45)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (46)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (46)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (47)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (47)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (48)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (48)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (49)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (49)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (50)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (50)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (51)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (51)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (52)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (52)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (53)
انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (53)

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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العام الدراسي الجديد القاهرة الجيزة

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