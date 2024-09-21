وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد فى سوهاج

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، (١٢) مدرسة بمحافظة سوهاج، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ورافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ووائل المشنب رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة.

وشملت الزيارة مدرسة "أسماء بنت أبى بكر الثانوية بنات" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم

(٨٢٨) طالبة، ومدرسة "الشهيد عبد الرحمن السويفي الإعدادية بنات" والتى تضم (١٠٣٧) طالبة، ومدرسة "اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم (١٠٩٤) طالبا وطالبة، ومدرسة "باحثة البادية الابتدائية" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم ( ٢٥١٨) طالبا وطالبة، ومدرسة "الإعدادية الحديثة بنات" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم (١٥٦٦) طالبة، ومجمع المدارس الرسمية للغات صبرى أبو حسين التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وتضم (٣٩٨٠) طالب وطالبة، ومدرسة "عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم (١٧٣١) طالبا وطالبة، ومدرسة "قدرى أبو حسين الثانوية العسكرية بنين" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم (١٢٥٠ ) طالبا، ومدرسة "قدرى المشنب الثانوية بنات" التابعة لإدارة أخميم التعليمية وتضم الطلاب (١٤٢٥) طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية الجديدة بنات" التابعة لإدارة أخميم التعليمية وتضم (١٩٦٤) طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية القديمة بنين" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم (١٤٦٦) طالبا، ومدرسة "النيل الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم (٣٠١٨) طالبا وطالبة.

وخلال زيارات المدارس، هنأ الوزير جميع العاملين بالمدارس بالعام الدراسى الجديد، مؤكدًا حسن استقبال الطلاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين، وذلك من أجل سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

كما ثمن الوزير جهود المحافظة، بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وحرص الوزير على حضور طابور الصباح فى إحدى المدارس، وتحية العلم واستمع إلى الإذاعة المدرسية، كما اطمأن خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضًا على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه الوزير بالمتابعة المستمرة للمدارس في المحافظة، مشددًا على متابعة انتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية، وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء.

وتفقد الوزير، خلال زيارته للمدارس، قاعات رياض الأطفال، ومختلف الفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية.

كما أجرى وزير التعليم نقاشا مع مجموعة من الطالبات بعدد من المدارس حثهم خلاله على تحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي داخل المدرسة والتفاعل مع المعلمين خلال الحصة الدراسية.