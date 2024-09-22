أسرة "تيتا زوزو" تهدى المسلسل للراحلين حسام شوقي وتامر فتحي

نشرت المخرجة شيرين عادل من خلال حسابها على تطبيق “إنستجرام” صورة سوداء تحمل إهداء للمنتجين الراحلين حسام شوقي وتامر فتحي اللذين وافتهما المنية قبل أسابيع، حيث كتب بداخلها “إهداء من أسرة المسلسل لروح حسام شوقي.. تامر فتحي.. ستظل ذكراكم في قلوبنا دائما”.

وعلقت شيرين: “إهداء من أسرة مسلسل تيتا زوزو”.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية إحدى القيادات في وزارة الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.