نشرة أخبار مصر، اليوم ختام المرحلة الثالثة لتقليل الاغتراب.. انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية.. أحمد سعد في الساحل: "طليقتي أصبحت خطيبتي"

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم ختام تسجيل طلاب المرحلة الثالثة في تقليل الاغتراب والتحويلات

يختتم موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد

ينتظم، اليوم الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

إلغاء الدراسة اليوم الأحد في 5 مدن شمال فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية أنه تقرر إلغاء الدراسة اليوم الأحد في عدد من البلدات جنوب شرق مدينة حيفا، وعكا وطبريا ونهاريا وصفد، بسبب الهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله اللبناني، على عدة مناطق في إسرائيل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

أفادت فضائية “ الجزيرة” مباشر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مكتبها وسط رام الله، وأغلقته بناء على أمر عسكري لمدة 45 يومًا.



ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

أعلن رئيس حزب يمين الدولة، عضو الكنيست جدعون ساعر، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره بالتخلي عن منصب وزير جيش الاحتلال بسبب التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية وتداعياتها.



بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينج، أمس السبت، على هامش قمة الرباعية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، معتقدًا أن الميكروفون ليس مفتوحًا، ما اعتبر هفوة جديدة للرئيس الثمانيني.



إعلام عبري يكشف عدد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على عدة مناطق في الشمال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد.

أكسيوس: إدارة بايدن تخشى حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله

أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من خطر نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان

حثّت الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.



الأردن لمواطنيه في لبنان: غادروا البلاد فورا

دعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة الأراضي اللبناني "بأقرب وقت ممكن".



قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن منطقة سان لويس بالأرجنتين تعرضت إلى زلزال بقوة 6 درجات، فجر اليوم الأحد.



بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

فاجأ النجم أحمد سعد الجمهور خلال حفله بالساحل الشمالي بعودته لطليقته علياء البسيوني وسط تصفيق حار من الجمهور.

عودة أحمد سعد لطليقته

وقال أحمد سعد خلال الحفل: "أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، ومراتي بقت خطيبتي، إحنا كنا اتطلقنا بس قررنا إن إحنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة وأنا وهي بنبتدي حياة جديدة وهعمل فرح في مراسي".

تحسن الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم

تصدرت الفنانة آثار الحكيم، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم تحسنا كبيرا بالوقت الحالي بعد إجرائها العديد من الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك حسب ما أشارت الفنانة في رسالة مقتضبة لـ "فيتو".

كورتوا يحقق رقما سلبيا تاريخيا في الدوري الإسباني

حقق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، رقما سلبيا تاريخيا، خلال مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في سادس جولات الليجا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تيبو كورتوا أصبح أول حارس مرمى لريال مدريد، يسجل هدفا ذاتيا في مباراة بالدوري الإسباني في القرن 21.



مبابي يكرر إنجاز كريم بنزيما مع ريال مدريد

تمكن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من تكرار ذكريات مواطنه كريم بنزيما خلال انتصار فريقه العريض بنتيجة (4-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، في معقل الميرنجي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.



مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والإسباني والكونفدرالية

تجرى اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في كأس القارات للأندية والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي والدوري الألماني.



حقيقة تلوث مياه الشرب بسوهاج

نفى المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ما تردد بين المواطنين بسوهاج عن تلوث مياه الشرب بالمحافظة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير لأي ملوث في جميع محطات المياه على مستوى سوهاج، متابعا: حالة المياه في سوهاج في أفضل حال ومراقبة على مدار اليوم.



طوارئ بالمواني بسبب توقعات الأرصاد بارتفاع الأمواج

أعلن قطاع النقل البحري العمل تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بارتفاع في الأمواج الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد" وتصل سرعة الرياح من 40:50 كم كل ساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2: 2.5 متر.