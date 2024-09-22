إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال أول 8 أشهر من عام 2024

السيارات الملاكي، سيطرت سيارات كيا على المركز الأول في مبيعات السيارات في السوق المصرية، وظهر ذلك من خلال تقرير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024.





إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال 8 أشهر بمصر

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن إجمالي تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بلغ 17.381 ألف سيارة ملاكي.



1- كيا سبورتاج بعدد 4610 سيارة.

2- تويوتا كورولا 3871 سيارة.

3- نيسان صني 3698 سيارة.

4- هيونداي توسان 3653 سيارة.

5- MG ZS بعدد 3126 سيارة.

6- BYD F3 بعدد 2442 سيارة.

7- سكودا كودياك 2359 سيارة.

8- هيونداي أكسنت 2301 سيارة.

9- شيري تيجو 7 بعدد 2213 سيارة.

10- MG RX5 Plus بعدد 1864 سيارة.

11- فولكس فاجن تيجوان 1806 سيارة.

12- ميتسوبيشي اكليبس كروس 1754 سيارة.



ترتيب مبيعات شركات الملاكي في أغسطس بمصر



1- سيارات شيري 1801 سيارة.

2- سيارات MG بعدد 1437 سيارة.

3- سيارات هيونداي 1399 سيارة.

4- سيارات كيا 1292 سيارة.

5- سيارات مرسيدس 1135 سيارة.