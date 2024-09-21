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اقتصاد

بالأرقام، إجمالي ترخيص السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمصر

السيارات التي تعمل
السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فيتو

سيارات الغاز الطبيعي، كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجبارى علي السيارات، اجمل سيارات الغاز الطبيعي المرخصة خلال شهر أغسطس الماضي داخل وحدات المرور والتي بلغت نحو 11251 سيارة  تعمل بالغاز الطبيعي.

 

إجمالي سيارات الغاز الطبيعي المرخصة في مصر 

 
ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، ارتفاع معدل ترخيص السيارات الغاز الطبيعي في مصر خاصة سيارات الاجري التي بلغ عدد ترخيص سيارتها نحو 6025 سيارة، بينما بلغت الملاكي نحو 4972 سيارة.
 

وفيما يخص اتوبيسات الغاز الطبيعي بلغ عدد ترخيصها نحو 139 أتوبيس، بينما بلغ النقل 56 سيارة.
 

واحتلت المركبات المرخصة للرحلات المرتبة الخامسة مسجلة 40 سيارة، فيما حلت الأتوبيسات العامة في المرتبة السادسة بواقع 6 باصات مرخصة تعمل بالغاز الطبيعي في شهر واحد.

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