ريال مدريد يضرب إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق انتصار عريض بنتيجة (4-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.

أهداف المباراة وترتيب الفريقين

وسجل لفريق ريال مدريد داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، إذ انطلق الشاب أردا جولر وصوب كرة على المرمى، أمسك بها الحارس خوان جارسيا على مرتين في الدقيقة 2.

وجاءت أخطر فرصة في المباراة بالدقيقة 10، حيث تبادل أردا جولر الكرة مع مبابي، ووصلت للفرنسي الذي سدد مباشرة لكن الحارس خوان جارسيا تصدى لها.

وصوب أردا جولر على حدود منطقة الجزاء، وصلت بسهولة بين أحضان الحارس خوان جارسيا في الدقيقة 13.

وسدد فران جارسيا كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها خوان جارسيا على مرتين في الدقيقة 18.

واستمر الضغط المدريدي بتسديدة أخرى من مبابي داخل المنطقة، وواصل الحارس فران جارسيا التألق، في الدقيقة 20.

وصوب خافيير بوادو كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 39.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 40، لتعرض فران جارسيا لصفعة على الوجه من كابريرا بعد التحام بينهما.

وواصل لاعبو ريال مدريد المحاولات بتسديدات من بيلينجهام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر مبابي كرة داخل المنطقة نحو مبابي الذي استلم وسدد كرة أسفل يمين الحارس الذي أمسك بها في الدقيقة 46.

وصوب روميرو كرة صاروخية من خارج المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 47.

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى جوفري الذي انطلق وسدد كرة ارتطمت بكورتوا وسكنت الشباك في الدقيقة 53، ليمنح التقدم للفريق الكتالوني.

وجاء الرد سريعا من ريال مدريد، إذ صوب بيلينجهام كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالحارس قبل أن تمر على خط المرمى ويلمسها فقط كارفاخال ليضعها في الشباك ويمنح التعادل للميرنجي في الدقيقة 58.

وضاعف رودريجو النتيجة لريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 75، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من مواطنه فينيسيوس جونيور ومن لمسة واحدة وضع الكرة في الشباك.

واستغل لاعبو ريال مدريد خطأ في التمرير من لاعبي إسبانيول، وانطلق مبابي وأرسل تمريرة بينية نحو فينيسيوس داخل المنطقة، وصوب أسفل يسار الحارس في الدقيقة 78، مضيفا الهدف الثالث.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 87، لصالح إندريك بعد التحام قوي من كارلوس روميرو.

وانبرى كيليان مبابي للتنفيذ حيث سدد أسفل يمين المرمى، محرزا الهدف الرابع، ليحصد الميرنجي 3 نقاط ثمينة.