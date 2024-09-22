الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد رفعت وعبد الباسط ضمن خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الحج  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنفال  15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض الدشناوى وما تيسر من سورة الشورى  15ق

11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة الحجر ( بمناسبة ذكراه) 30ق.

52: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرؤوف شلبى  وما تيسر من سورة النجم 15ق

02: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد يحيى الشرقاوى وما تيسر من سورة التوبة 30ق

42: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه) 15ق

14: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد  30ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب حمودة   5ق الساعة 16:25

مصحف مجود للشيخ / محمود على البنا من سورة يوسف   28ق

20:54 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمد محمود عوض وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنبياء  42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النور 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز  وما تيسر من سورة الرعد   15ق

03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الإنسان وقصار السور    43ق

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