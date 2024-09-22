محمد رفعت وعبد الباسط ضمن خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الحج 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض الدشناوى وما تيسر من سورة الشورى 15ق
11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة الحجر ( بمناسبة ذكراه) 30ق.
52: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرؤوف شلبى وما تيسر من سورة النجم 15ق
02: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد يحيى الشرقاوى وما تيسر من سورة التوبة 30ق
42: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عوض وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه) 15ق
14: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 30ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب حمودة 5ق الساعة 16:25
مصحف مجود للشيخ / محمود على البنا من سورة يوسف 28ق
20:54 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمد محمود عوض وما تيسر من سورة آل عمران 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النور 44ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق
02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة الرعد 15ق
03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الإنسان وقصار السور 43ق
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