الأحد 22 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

عالم أزهري: الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، وأهل السنة متفقون على وجود الكرامات

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز النجار، فيتو

قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن دعاء الله لا يحتاج إلى واسطة على الإطلاق، وفكرة التماس الدعاء في شخص صالح أمر ليس به شيء، مشيرًا إلى أن التقرب إلى الله بالدعاء ليس بحاجة إلى التقرب من صاحب كرامة أو داعية أو خلافه. 

 

حقيقة اتفاق أهل السنة والجماعة على الكرامة

وتابع "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن الكرامة موجودة، وهناك اتفاق بين أهل السنة والجماعة على وجود الكرامة التي تختلف عن المعجزة التي تأتي على يد الرسول وتكون خارقة للعادة، أما الكرامة فتظهر على يد أولياء الله عز وجل.

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من هم أولياء الله الصالحين؟

ولفت إلى أن الولي هو الشخص التقي، مشيرًا إلى أن أولياء الله الصالحين هم أشخاص بسطاء مع الله وليس شرطًا أن يكونوا من كبار الدعاة أو كبار القوم أو المشاهير على وجه الإطلاق.

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