إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بسوهاج

شهدت مدينة جهينة مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة"، حيث أصيب خلالها عامل بجرح نافذ بالصدر تم نقلة إلى مستشفى سوهاج الجديدة وأخطرت رجال المباحث ليتم ضبط طرفيها والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات

مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة عامل بجرح نافذ خلال مشاجرة

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:-

" طرف أول " أبو اليزيد ض ا ى- سن 36 عامل مصابًا " جرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة

" طرف ثان " عمر ا ع ى سن 40 عامل وشقيقه حمدي ا ع ى سن 31 عامل

الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض [ سكين ] تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول

التحقيقات تكشف أسباب المشاجرة

وقد توصلت التحقيقات أن سبب المشاجرة بسبب خلافات على مروى مائي بأرضهم الزراعية بذات الناحية تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة العامة لتباشر التحقيقات

