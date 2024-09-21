حمزة علاء: سعداء بالاحتفال بدرع الدوري مع جمهور الأهلي

عبر حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد استلام درع لقب الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخ الأهلي، كما أبدى سعادته لمشاركة هذا الاحتفال المميز مع جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات استاد القاهرة.

وأوضح حمزة علاء أن العلاقة بينه وبين زملائه الحراس رائعة للغاية، وأن هناك شعورًا متبادلًا بينهم بالود والاحترام، والجميع ينافس ويبذل كل ما لديه من جهد من أجل الأهلي.

وقال حمزة إنه يشعر بفخر كبير عندما يتلقى إشادة من الجماهير أو يتوقف لالتقاط الصور التذكارية معهم، كما أنه سعيد لتحقيق عدد كبير من البطولات مع الفريق منذ تصعيده من قطاع الناشئين في موسم 2019، ويتمنى تحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

واحتفل النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني والتي جمعت بينهم اليوم السبت.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

الأهلي يفوز على جورماهيا

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.