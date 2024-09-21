بقائمة تضم 24 لاعبا، الزمالك يطير إلى السعودية استعدادا لـ"السوبر" وهذا موقف فتوح

الزمالك، قال الإعلامى خالد الغندور، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استقر على سفر 24 لاعبا إلى السعودية لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف الغندور خلال تصريحات تليفزيونية:" جوميز استقر على سفر 24 لاعبا في قائمة مباراة السوبر بالرغم من تحديد ٢٠ لاعبا فقط.

وتابع: "قرار جوميز جاء خوفًا من تعرض أي لاعب لإصابة قوية، خصوصًا أن لائحة كاف تنص على استبدال أي لاعب قبل اللقاء بـ ٤٨ ساعة في حال وجود أي إصابة قوية".

واختتم:" من الوارد أن نرى أحمد فتوح في قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية ".

جوزيه جوميز، فيتو

الزمالك بالزي الأسود في السوبر الإفريقي

وقرر نادي الزمالك خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي بالزي الأسود الكامل.

وتابع الغندور: " إدارة الزمالك قررت خوض المباراة بالزي الأسود الكامل بدلًا من خوض المباراة بالتيشرت الأبيض والشورت الأسود".

وأختتم:" الأهلي سيلعب بالزي الأساسي التيشرت الأحمر والشورت الأبيض كصاحب الأرض لأنه بطل دوري أبطال أفريقيا ".