السبت 21 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف علي موعد ومكان عزاء نجل المطرب إسماعيل الليثي

نجل اسماعيل الليثي
نجل اسماعيل الليثي

يقام عزاء نجل المطرب إسماعيل الليثي غدا الأحد، بالقرب من منزل المطرب بمنطقة إمبابة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه الليلة، بعد خروج جثمانه من أحد مستشفيات إمبابة.

وأعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب».

وتوفى رضا نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي إثر سقوطه من شرفة منزلهم، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من إنقاذه.

 

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