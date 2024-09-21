أوفا مقابل حسام أشرف، صفقة تبادل مرتقبة بين الزمالك وإنبي

قال الإعلامى خالد الغندور، إن مسئولي نادى الزمالك يضعون الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى، بالتنسيق مع نظرائهم في النادي البترولي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "شروط مسئولى نادى إنبى طلبوا فيها الحصول على خدمات حسام أشرف مهاجم الزمالك ومقابلا ماديا نظير الاستغناء عن خدمات أحمد أمين أوفا".

واختتم الغندور:"من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، يوم الجمعة المقبلة".

أحمد أمين أوفا، فيتو

زي خاص يرتديه الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن القميص الذي ارتداه الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني كان مؤقتا فقط، ولن يخوض به مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الطاقم الذي يخوض به الزمالك مباراة السوبر الأفريقي سيكون مصمم لمباراة السوبر الإفريقي.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك الزي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي التي سيخوضها الأبيض أمام الأهلي يوم.

وحصل مسؤولو الزمالك على زي خاص بالسوبر وهو عبارة عن طاقمين أحدهما باللون الأبيض والثاني باللون الأسود الكامل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يظهر بالزي الأسود الكامل في مباراة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

و يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.