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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 6، القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 6 حول هرب ليلى بأبنائها إلى منزل شقيقتها بعد نصيحة سوسن بأن تبتعد عن المنزل الذي كانت تقيم فيه مع زوجها.

وخلال الحلقة يذهب والد ليلى وزوج شقيقتها لخالد وطلبا منه التنازل عن البلاغات التي قدمها ضد ليلى ولكنه رفض وأهانهما، وبعد عودتهما تأتي قوة من الشرطة إلى منزل فاتن ويخبرهم زوجها بأن ليلى موجودة بالمنزل ويتم القبض عليها وبعد دخولها “البوكس” يقع والدها على الأرض ويصاب بجلطة.

يعلم أكرم بالأمر من محمود ويخبر محاميه بضرورة مساعدتها وإخراجها من الورطة التي وقعت فيها، ويتم الكشف عن تفاصيل خاصة بحياة أكرم مثل أنه متزوج من “فرح يوسف” ولديه منها ابن وابنة ولكن علاقت سيئة بهما وبشقيق زوجته “هاني عادل”، ويتم الإشارة إلى أن هناك أزمة كانت سببا في غياب أكرم ١٠ سنوات عن أسرته الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون 

 ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة. 

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء. 
 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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