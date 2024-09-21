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حوادث

غدا، النيابة تستمع لأقوال محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي علي طفل بأكتوبر

محمد رمضان, فيتو
محمد رمضان, فيتو

يمثل الفنان محمد رمضان ونجله غدا الأحد، أمام نيابة أكتوبر للتحقيق معه في واقعة التعدي على طفل داخل “نادي نيو جيزة” بأكتوبر.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة اعتداء  الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل ناد شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إحدى السيدات حررت بلاغا في قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عاما، داخل نادٍ شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.

 

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محمد رمضان الفنان محمد رمضان قسم أول أكتوبر نجل محمد رمضان

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