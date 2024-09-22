أسعار الذهب اليوم الأحد 22- 09- 2024

ننشر أسعار الذهب، اليوم الأحد، وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية وبالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للصاغة.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4052 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3545 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3038 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الفائدة تؤدي إلى صعود الذهب

صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار خلال امس الجمعة للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة امس الجمعة بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولارا وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.