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ورشة عمل لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بالإسكندرية

الصرف الصحى بالإسكندرية,
الصرف الصحى بالإسكندرية, فيتو

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، ورشة عمل "معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وآثارها على خصائص السيب النهائي"، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة 16 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة.

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واستهل اللواء "محمود نافع" حديثه قائلًا: إن الزيارات المتبادلة بين الشركات التابعة؛ لتبادل الخبرات في مجال الصرف الصناعي تعمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين بإدارات الصرف الصناعى، ومعايير تقييم الأداء لعمل تلك الإدارات، ويوحد إجراءات العمل المتبعة مع المنشآت الصناعية المخالفة.

وأشار "نافع" إلى أن الورشة تناقش أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي، وأهمية توجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، حيث أن لذلك دور كبير في الحفاظ على البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد على ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وبالتالي المحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وكذلك الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

دور الورشة في تبادل الخبرات

وتحدث الدكتور "ناصر طه" رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة عن دور الورشة في تبادل الخبرات والنقاش للوصول إلى حلول ورؤية موحدة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وأوضح دكتور "ياسر يوسف" رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة أن الصرف الصناعي هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلى تلوث البيئة المحيطة.

وشدد دكتور "محمود فؤاد" مدير عام مأمونية تداول مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة على ضرورة العمل مع كافة المنشآت الصناعية برؤية واضحة تستند على التعاون وبناء الثقة والتوعية طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

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الصرف الصحي الاسكندرية مياه الصرف

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