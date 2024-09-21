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بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

مساكن في قاع المحيطات،
مساكن في قاع المحيطات، فيتو

في سابقة غريبة من نوعها، كشفت شركة بريطانية عن خطة لبناء مساكن في قاع المحيطات  بحلول عام 2027.

وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تقرير لها اليوم، بأن شركة تكنولوجيا المحيطات البريطانية «ديب»  أعلنت قبل أيام عن نجاح خططها التجريبية الأولية للعيش في الأعماق، من خلال بناء نموذج يدعى «سانتينل».

 

شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن تحت الماء 

وذكرت الشركة البريطانية في بيانها أن نموذج  «سانتينل» سيسمح للبشر مستقبلًا بالعيش على عمق 200 متر تحت سطح البحر والمحيطات لمدة شهر كامل، دون أي حاجة للصعود إلى السطح أبدا

 

نموذج سانتينل للعيش تحت الماء 

ويتكون سانتينل من وحدات سكنية مترابطة مع بعضها البعض، يمكن استخدامها لأغراض تتراوح بين جمع البيانات حول كيمياء المحيطات إلى التنقيب عن حطام السفن التاريخية.

 يتسع النموذج الأولي من النظام لـ3 أشخاص، بطول 12 مترًا وعرض 7.5 أمتار، ويمكنه الإقامة فيه أسبوعًا كاملًا، لكن العمل جارٍ لتطويره بأشكال مختلفة.

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قاع المحيطات مساكن تحت الماء سطح البحر المحيطات

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