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العرض العراقي "ربيع متأخر" ضيف شرف مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ14

العرض العراقي ربيع
العرض العراقي "ربيع متأخر"

استضاف مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، في المسرح الصغير اليوم  العرض المسرحي " ربيع متأخر " من العراق، وهو ثاني عرض من عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا

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 وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

تدور فكرة العرض حول الوحدة وحياة الانسان في سن الشيخوخة، عن طريق قصة رجلان مسنان فقراء يسترجعان قصصا من الشباب والحياة، وكذلك الآثام التي ارتكبوها وتأمل الحياة برمتها، وكأن شريط العمر يمر أمامهما مع استدعاء أصوات من الماضي كمؤثرات صوتية والعرض من بطولة وئام وافي، صادق والي، بهاء خيون، مصطفى حبيب والطفل فضل صادق والي، والمؤثرات التعبيرية تصميم ضياء عياد، منفذ الإضاءة عقيل جبار، المصطفى شاكر والعرض من تأليف جليل القيسي ودرامتورج عزيز خيون وسينغورافيا دكتور علي السوداني.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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الاسكندرية مهرجان مسرح

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