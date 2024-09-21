السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

ريال مدريد, فيتو
ريال مدريد, فيتو

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسبانيول ، على  ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – فران جارسيا – أوريلين تشواميني

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – رودريجو

 

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني


ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وفاز ريال مدريد في مباراته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد، بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.


قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول

 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول
 

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إسبانيول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ريال مدريد إسبانيول ريال مدريد وإسبانيول الدوري الإسباني مبابي

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

دوري أبطال إفريقيا، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك جورماهيا

الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني بهدف ربيعة في الشوط الأول (فيديو)

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يتقدم على جورماهيا بهدف بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

دوري أبطال إفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي وجورماهيا بعد مرور 15 دقيقة

ليفربول يضرب بورنموث بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (صور)

الدوري الإماراتي، خسارة الجزيرة بمشاركة النني أمام الشارقة برباعية نظيفة

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية