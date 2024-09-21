الأمن يواصل حملاته على تجار المخدرات والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن “أسوان - دمياط”، الحملات الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,5 كيلوجرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو) بحوزة 6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

وتم ضبط 4 قطع سلاح نارى عبارة عن “بندقية آلية – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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