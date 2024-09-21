فوائد الرمان، يحارب السرطان ويدعم صحة الجهاز الهضمي

الرمان منخفض السعرات الحرارية والدهون ولكنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتشمل الفوائد مضادات الأكسدة وصحة القلب وصحة المسالك البولية.

ونستعرض فى التقرير التالى أهم 10 فوائد لفاكهة الرمان

1. غني بالعناصر الغذائية

بشكل عام، الرمان منخفض السعرات الحرارية والدهون ولكنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فيما يلي القيمة الغذائية للبذور في رمانة متوسطة الحجم:

السعرات الحرارية: 234

البروتين: 4.7 جرام (جم)

الدهون: 3.3 جرام

الكربوهيدرات: 52 جرام

الألياف: 11.3 جرام

فيتامين سي: 32% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 27% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 8% من القيمة اليومية

الفوسفور: 8% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 13% من القيمة اليومية

2. غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويمكن أن تكون الكميات الكبيرة من الجذور الحرة ضارة وتساهم في عدد من الأمراض المزمنة.

الرمان غني بمضادات الأكسدة والمركبات البوليفينولية، بما في ذلك البونيكالاجينات والأنثوسيانين والعفص القابل للتحلل المائي.

3. يساعد في تخفيف الالتهاب

يمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في العديد من الحالات، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان، وقد يساعد تناول الرمان في منع الالتهاب المرتبط بهذه الحالات المزمنة.

وتظهر الأبحاث أن تناول عصير الرمان يمكن أن يقلل من بعض علامات الالتهاب.

4. به عناصر مضادة للسرطان

وجدت الأبحاث أن المركبات الموجودة في الرمان لها خصائص مضادة للسرطان.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الرمان يساعد في إبطاء نمو الورم في المراحل المبكرة من سرطان الكبد، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأبحاث أقدم، قد يكون مستخلص الرمان مفيدًا لسرطان البروستاتا.

5. له فوائد صحية للقلب

هناك أدلة على أن الفواكه الغنية بالمركبات البوليفينولية، مثل الرمان، قد تفيد صحة القلب.

على سبيل المثال، في دراسة أجريت على أشخاص يعانون من أمراض القلب، أدى شرب عصير الرمان إلى تقليل تكرار وشدة آلام الصدر، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الحيوية التي تشير إلى تأثير وقائي على صحة القلب.

6. دعم صحة المسالك البولية

وجدت الدراسات أن مستخلص الرمان قد يساعد في تقليل تكوين حصوات الكلى.

في إحدى الدراسات، وجد أن مستخلص الرمان يثبط الآلية المرتبطة بتكوين الحصوات لدى الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى المتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات التي أن مستخلص الرمان يمكن أن يساعد في تنظيم تركيز الأكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم، وهي مكونات شائعة لحصوات الكلى.

7. له خصائص مضادة للميكروبات

قد تساعد مركبات الرمان في مكافحة الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

على سبيل المثال، قد تحمي صحة الفم عن طريق تقليل نمو الجراثيم التي يمكن أن تساهم في رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

8. يحسن القدرة على ممارسة التمارين الرياضية

قد تزيد البوليفينول الموجودة في الرمان من القدرة على ممارسة التمارين الرياضية، وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص الرمان يزيد من وقت الإرهاق ويحسن الأداء لدى راكبي الدراجات المدربين.

ووجدت أبحاث أخرى أن مكملات الرمان قد تعمل على تحسين كل من القدرة على التحمل وتعافي العضلات.

9. مفيد للدماغ

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة تسمى الإيلاجيتانين، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

وجدت بعض الدراسات أن الإيلاجيتانين قد تساعد في حماية الدماغ من مرض الزهايمر ومرض باركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي وزيادة بقاء خلايا الدماغ.

ويُعتقد أن الإيلاجيتانين ينتج مركبًا في الأمعاء يسمى اليوروليثين أ، والذي تمت دراسته لقدرته على تقليل الالتهاب في الدماغ وتأخير ظهور الأمراض الإدراكية.

10. يدعم صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد تناول الرمان في دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب الصحة.

أظهرت الأبحاث أنه يزيد من مستويات البكتيريا المعوية المفيدة، مما يشير إلى أنه قد يكون له تأثيرات حيوية.

تعمل البريبايوتكس كوقود للبكتيريا المفيدة في الأمعاء وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الأكثر صحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حبوب الرمان غنية بالألياف، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وقد تحمي من بعض أمراض الجهاز الهضمي.