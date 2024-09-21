الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)

أزمة نقص الأدوية، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: شهدنا العام الماضي تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، ونستهدف العام الجاري زيادتها إلي 1.5 مليار دولار".

مستهدف تصدير الأدوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"نستهدف تصدير أدوية بقيمة 3 مليار دولار سنويا قبل عام 2030".

قصة نقص الأدوية

وأوضح: على مدى الأشهر الماضية نجحنا في احتواء ومعالجة نقص الدواء، وأزمة النقص كانت في المستورد الذي يمثل حوالي 9% من الدواء المتداول بالسوق المحلي.



موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وتابع: كنا نعاني من نقص 580 صنفا دوائيا بالسوق، وخلال الأسابيع الماضية نجحنا في توفير 470 دواء ومازل لدينا نقص في 110 أدوية وجار معالجة النقص خلال الشهر المقبل.