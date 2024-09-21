السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)

أزمة نقص الأدوية،
أزمة نقص الأدوية، فيتو

أزمة نقص الأدوية، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: شهدنا العام الماضي  تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، ونستهدف العام الجاري زيادتها إلي 1.5 مليار دولار".

 

مستهدف تصدير الأدوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"نستهدف تصدير أدوية بقيمة 3 مليار دولار سنويا قبل عام 2030".

قصة نقص الأدوية 

وأوضح: على مدى الأشهر الماضية نجحنا في احتواء ومعالجة نقص الدواء، وأزمة النقص كانت في المستورد الذي يمثل حوالي 9% من الدواء المتداول بالسوق المحلي.
 

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وتابع: كنا نعاني من نقص 580 صنفا دوائيا بالسوق، وخلال الأسابيع الماضية نجحنا في توفير 470 دواء ومازل لدينا نقص في 110 أدوية  وجار معالجة النقص خلال الشهر المقبل.

رئيس الوزراء: القضاء على أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع، إنتاج 91% من الأدوية محليا، وإنشاء 15 مصنعًا جديدًا خلال 3 سنوات

أنتجنا 133 مليون عبوة، رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أزمة نقص الأدوية

وأكد أنه يتم القضاء علي أزمة نقص الأدوية في مصر خلال الشهر المقبل وفقا للخطة الموضوعة. 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة تصدير الأدوية الأدوية ازمة نقص الأدوية مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: القضاء على أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع، إنتاج 91% من الأدوية محليا، وإنشاء 15 مصنعًا جديدًا خلال 3 سنوات

محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية ويشهد بدء تشغيل مصنع الأدوية

أنتجنا 133 مليون عبوة، رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أزمة نقص الأدوية

خطة الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية.. مدبولي: نعمل على توفير احتياجات السوق من المنتج المحلي.. وأكديما: استثماراتنا بلغت 4.3 مليار جنيه

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية