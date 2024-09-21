أنتجنا 133 مليون عبوة، رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أزمة نقص الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، مؤكدًا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت منذ أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه زار عددا من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة، وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه “تم تصدير أدوية بمليار دولار في السنة المالية الماضية ونتوقع أن ترتفع إلى 1.5 مليار خلال العام الحال”.

وتابع فى مؤتمر صحفي: "هناك 4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، ومن كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر".

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن التقرير النهائى المتعلق بوجود حالات نزلات معوية فى أسوان سيصدر خلال 48 ساعة.

وأضاف وزير الصحة أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن إجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن هناك عدة محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر.

وأوضح وزير الصحة أنه تم عقد ورشات عمل وتدريبهم على البروتوكولات، موضحا أنه جار فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات.