رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد سير العمل بالمجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب

تفقد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد اليوم السبت، المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير “معهد تدريب وردان” التابع للهيئة، وتفقد انتظام سير العملية التدريبية بالمعهد.

جولة رئيس السكك الحديد بمعهد وردان



ورافقه في الزيارة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، والعميد أحمد زين نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، وهشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع المالية، والمهندس إيهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب.

وأوضح المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد خلال تفقده الأقسام المختلفة للمعهد ومحاكيات تدريب سائقى القطارات ومساعديهم والمعامل والفصول الدراسية وورش التدريب ان معهد وردان يقوم بتدريب جميع العاملين بالهيئة فى كافة التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب المعمول بها عالميًا، كما أكد علي ان المواد التي يتم تدريسها بالمعهد تلبى احتياجات الهيئة فى كافة التخصصات مثل لائحة التشغيل وهندسة السكة وهندسة الإشارات وسائقى القطارات ومساعديهم والعاملين بالورش فى جميع التخصصات وملاحظى البلوكات ومراقبى الابراج وهذه مواد متخصصة في مجال السكة الحديد.

كما اجتمع المهندس رئيس الهيئة بعدد من العاملين وطوائف التشغيل واكدوا أهميه العنصر البشري وأهمية قيمة الانضباط في العمل حيث ان العنصر البشري يعتبر الركيز الاساسية في تسيير وانتظام منظومه السكك الحديدية وان التطوير الجاري في قطاع السكك الحديديه يجب ان يكون بالتوازي مع تطوير العنصر البشري.

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير ( معهد تدريب وردان) بالتعاون مع برنامج التنمية بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في مايو 1968 وبدأت أعمال التدريب عام 1970 حيث تبلغ مساحة المعهد: 150 فدانا، بالإضافة إلى مزرعة ملحقة بمساحة 20 فدانا، ويقع المعهد بنطاق محافظة الجيزة ببلدة وردان على بعد 50 كم شمال غرب القاهرة.



المعهد عبارة عن منشأة تعليمية متكاملة لإقامة الدارسين والعاملين بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة، وذلك لمسايرة التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية.



كما يضم المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير بوردان المعهد عالي لتكنولوجيا النقل الذي يتبع وزارة النقل وتحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والذي يعمل بنظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الهيئة بالبرامح التدريبية العملية والنظرية التى يتم تدريسها بالمعهد وانضباط والتزام الدارسين والعاملين بالمعهد.