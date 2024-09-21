تأثير متلازمة النفق الرسغي على العنق وطرق علاجها

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتم الضغط على العصب المتوسط ​​في المعصم، ويمكن أن يسبب هذا ألمًا ينتقل من المعصم إلى الكتف والرقبة وإلى النخاع الشوكي.

ويبدأ العصب المتوسط ​​الذي يتم الضغط عليه عند إصابة الشخص بمتلازمة النفق الرسغي في الحبل الشوكي، وينتقل عبر الفقرات الموجودة في قاعدة الرقبة، وهذا يعني أنه في حين يمكن أن يبدأ الألم في المعصم، فإنه يمكن أن يسبب أعراضًا تصل إلى الرقبة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف يمكن أن تسبب متلازمة النفق الرسغي آلام الرقبة؟

العصب المتوسط ​​هو عصب طويل يمد اليد بالإحساس والحركة على كلا الجانبين، وينتقل عبر الذراع والمعصم إلى اليد، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأوعية الدموية، من خلال قناة صغيرة تسمى النفق الرسغي.

ويمكن للحركات المتكررة، مثل الكتابة أو حتى النوم بطريقة تؤذي المعصم، أن تؤدي إلى التهاب أو إصابة الأنسجة المحيطة بمتلازمة النفق الرسغي، ويضغط هذا الالتهاب على العصب المتوسط ​​ويؤدي إلى ألم ينتشر على طول العصب المتوسط ​​حتى الرقبة.

وتؤدي الإصابة الرضحية، مثل السقوط أو التعرض لضربة، إلى جانب واحد من الجسم تؤثر على اليد أو الذراع أو الكتف إلى ضغط العصب المتوسط ​​أو إتلافه في أماكن متعددة، وهذا يعني أن المريض قد يشعر بألم في أي مكان على طول العصب من المعصم إلى الرقبة.

ويمكن أن يحدث ألم الرقبة أيضًا عندما يغير الشخص الطريقة التي يستخدم بها يده أو ذراعه للمساعدة في تقليل الألم الناجم عن متلازمة النفق الرسغي.

قد يؤدي الحد من استخدام اليد والذراع إلى توتر يسبب آلام الرقبة وتيبسها - والإفراط في التعويض باستخدام اليد الأخرى يمكن أن يسبب أيضًا آلامًا في الرسغ والكتف والرقبة على الجانب الآخر من الجسم.

ما هي أعراض متلازمة النفق الرسغي في الرقبة؟

الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة النفق الرسغي في الرقبة هي ألم مؤلم في الرسغ والرقبة، وخاصة عند استخدام اليد للقيام بنشاط.

يلاحظ المريض عادةً أن نفس الأنشطة تسبب الألم في المعصم والرقبة.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لمتلازمة النفق الرسغي في الرقبة ما يلي:

الشعور بوخز أو خدر في الرقبة والمعصم

الشعور بألم في الرقبة عند الإمساك بالأشياء

وجود صعوبة في الحفاظ على قبضة اليد

تورم في الرقبة والمعصم

تورم أو ألم في الأصابع والرقبة

كيف تخفف من آلام متلازمة النفق الرسغي في الرقبة؟

تشمل بعض الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف آلام متلازمة النفق الرسغي في الرقبة ما يلي:

استخدام وسادة تدفئة أو كمادات باردة لتخفيف الألم أو التصلب أو التورم

تجنب تحريك المعصم أوالذراع أو الرقبة في أوضاع تسبب الألم

ارتداء جبيرة معصم لمنع المعصم من الحركة كثيرًا، خاصة عندما يكون الشخص نائمًا

استخدام مسكنات الألم، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين، لتخفيف الألم والتورم

إذا كانت الحالة شديدة، فقد يحتاج المريض إلى إجراء جراحة تحرير النفق الرسغي لتخفيف الضغط على العصب المتوسط ​​داخل المعصم.