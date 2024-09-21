الإسكندرية للزيوت المعدنية تحقق صافي أرباح 1.275 مليار جنيه

أشاد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية، وبالأخص مازوت الخلط لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 – 2024.

حيث أثني علي نتائج العام المالي المنتهي والآداء المالى للشركة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن.

رئيس أموك يؤكد أن الشركة أظهرت تطورا كبيرا خلال العام الحالي

وفي كلمته أوضح المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مؤشرات الأداء أظهرت تطورًا ملموسًا فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالى 2023 – 2024، مشيدًا بما يقدمه العاملون بالشركة، وإصرارهم علي مواصلة العطاء وتلبية التوقعات والإلتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.

و شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا لاستعراض نشاط الشركة، وأشاد الحضور بنتائج الشركة والأداء المالي لها حيث بلغ صافي أرباح اموك عن القوائم المستقلة 1.275 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه عن العام السابق بينما بلغ صافي أرباح الشركة عن القوائم المجمعة 1.699 مليار جنيه

ارتفاع كبير في إجمالي المبيعات.

و بلغ إجمالي حجم المبيعات 1.43 مليون طن، بقيمة حوالي 33.3 مليار جنيه بإرتفاع حوالي 39% عن العام المالي السابق.

واطلع الحضور علي المشروعات المخططة والجارى تنفيذها وفى مقدمة أهدافها توفير بيئة عمل آمنة ومناخ خالِ من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وفقًا لخطط مدروسة لتنفيذ تلك المشروعات ومن بينها مشاريع عديدة فى تلك المجالات

و عن تعظيم الإنتاجية، فإنه جار العمل علي زيادة السعة التخزينية للمنتجات بإنشاء أربع مستودعات جديدة داخل الشركة بما يسهم فى زيادة مرونة التشغيل.

الاهتمام بالعنصر البشري ادي لزيادة الإنتاج

ويظهر اهتمام أموك بالعنصر البشرى والمجتمع فى حجم المساهمات المجتمعية في موازنة العام المالي 2023-2024 حيث بلغت 20 مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووافق وزير البترول والثروة المعدنية علي زيادة تخصيص مبلغ المساهمات المجتمعية ليصبح ٢٥ مليون جنيه.

وفي نهاية الإجتماع، اعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2023-2024 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها 75 قرشًا للسهم علي قسطين، الأول 45 قرش في أكتوبر 2024، والثاني 30 قرش في فبراير 2025 وذلك لحامل السهم في 2024.

وعقب ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة لتوسيع مجال الإنتاج بالشركة.

و أكد المهندس كريم بدوى على تقديم الدعم الكامل لشركة أموك في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.

حضر إجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإقتصادية والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس الهيئة للتكرير والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول البترول رئيس قطاع الانتاج، و المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

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